Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

03 Aralık 2025 11:28
Eş Durumu Mazaret Ataması

Ankara?da polis memuru olarak görev yapıyorum.Eşim 2023 yılında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne sözleşmeli memur olarak atandı.Fakat şu an ücretsiz doğum izninde.Eş durumdan tayin isteyebilir miyim?İstersem sıkıntı çıkarırlar mı?

