Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memursen ve kamusen üyeleri memur ve memur emeklisinin çoluğunun çocuğunun bedduasını almıştır.


03 Aralık 2025 11:30
HEPSINE YAZIKLAR OLSUN


musa1992
Şube Müdürü
03 Aralık 2025 11:32

Nasıl olsa ciddi bir istifa olmayacak onlar yüzünden hepimiz mahvoluyoruz.Hala üye olanlar !


sorumlumemur79
Aday Memur
03 Aralık 2025 11:35

memursen ve kamusen üyeleri memur ve memur emeklisinin çoluğunun çocuğunun bedduasını almıştır. başlarına bir felaket, kötülük, uğursuzluk, musibet geldiğinde sebep aramasınlar

