Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

lojman hakkında bilgi


03 Aralık 2025 11:42
lojman hakkında bilgi
merhaba arkadaşlar. Lojman hakkım 8 ay kaldı şuan lojmanda değilim maddi durumlar çok kötü bu feragatlı lojman nedir eğer öyle olursa başvursam 5 yıl oturabilirmiyim. ya da nereye başvurmam lazım dilekçe felan yazsam personele lojmanda kalmak istiyorum diye bi fikri olan var mı bu konularda lojman büroya sordum frragatlı olursa gruplardan atarız dedi o zaman gel şansına çıkarsa dedi

ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 11:49
Dilekceyle lojman buroya basvuracaksin. Feragatli lojmanlarda oturma suresi 1 yildir. Bir yil sonunda hala feragatli ise bir yil daha oturursun. Eger kalan sureni oturmak istersen feragatli olmayanlarada basvurabilir yine bir yil oturursun.

reis73
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 11:57

Feragatli de olsa lojman oturduktan sonra oturma süresi 5 yıldır beş yıl seni kimse çıkaramaz, 5 yıldan sonra sana. Talep varsa çıkmam babında. Tebligat yapılır talep yoksa talep halinde çıkacağına dair tebligat yapılır. Yani feragat bir lojmanda otursan, beş yıl seni kimse çıkaramaz kardeşim bir lojmanı oturduktan sonra oturma süresi 5 yıldır.


SapiensX
Aday Memur
03 Aralık 2025 12:26
Arkadaş ilk lojmanda oturduğunda hakkı dolmaya 8 ay kala çıkmış, şimdi tekrar lojmana çıkmak istiyor, yukarıda iki farklı şey söylenmiş, ben de lojman hakkını doldurmayanın (isterse beş yılı dolmadan bir ay önce çıkmış olsun) tekrar müracaat ettiğinde ve lojman tahsis edildiğinde bir beş yıl daha oturabildiğini biliyorum, konu hakkında tam bilgisi olan lojman büroya bakan varsa aydınlatabilir, bu arkadaş ne zaman başvurmalı dönemleri mi var, bir beş yıl daha kalabilir mi?
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiMazeret ataması 2025İcralık polislerKamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.Kasim Ayi Enflasyonu KomedisiPapa taltifEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Ocak Zam BeklentisiÇanakkale hakkında bilgiİstanbul 12-12

Sözlük

afrika 1 Sözlükçülerin tatil planları 2 kocaayak 5 cıks ifadesi 1 limonun kilosunun 8 lira olması 2 sahul 2 balık 1 overtoun bridge 1 star wars 3 Bugün olanlar 1

Son Haberler

AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararıDMK, Bakanlık önünde açıklama yaptı: Sesimizi duyan var mı?Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı24 yaşındaki üniversite öğrencisi yolda ölü bulunduİstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın