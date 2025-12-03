Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

GYS SORULARI AÇIKLANDI NET SAYILARINIZI ALALIM ARKADAŞLAR :))


03 Aralık 2025 12:13
GYS SORULARI AÇIKLANDI NET SAYILARINIZI ALALIM ARKADAŞLAR :))

öncelikle çalışan emek veren bütün arkadşların hakkında hayırlısı olsun, rabbim emeklerini boşa vermesin. soru kitapçığı açıklandı doğru sayılarına bakan arkadaşlar yazarsanız sevinirim.


gyscte
Aday Memur
03 Aralık 2025 12:15

Öğretmenlik 65 net herkesin hakkında hayırlısı olsun


İskenderBüyük23
Aday Memur
03 Aralık 2025 12:16

tebrik ederim hocam. mülakat için yeterli olur umarım.

gyscte, 38 dk. önce

Öğretmenlik 65 net herkesin hakkında hayırlısı olsun


İskenderBüyük23
Aday Memur
03 Aralık 2025 12:19

İKBM 61 net yapmışım :( mülakat için yeterli olurmu arkadaşlar?

Toplam 3 mesaj

