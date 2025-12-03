Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

HSK'ya hakim şikayet edip olumlu sonuç alan?


03 Aralık 2025 13:00
Merhaba, aramızda hakim tarafından haksızlığa uğradığını düşünerek HSK'ya şikayet eden ve olumlu sonuç alan var mıdır acaba? Özel mesaj olarak da iletebilirsiniz

Teşekkür ederim

