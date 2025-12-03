Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memursen ve Kamusen İstifa


03 Aralık 2025 13:20
Memursen ve Kamusen İstifa

Değerli Memur Arkadaşlarım,

Memur sendikaları artık işlevini yitirmiştir. Bu son seyyanen zam düzenlemesinden sonra, açıkça görülüyor ki, memur sendikaları asli görevlerini yerine getirmek yerine, memurların aleyhine yapılan düzenlemelerde, meseleyi bir tür kılıfına uydurma rolü üstlenmiştir.

Memursen, Kamusen veya herhangi bir memur sendikası fark etmeksizin, memur haklarının sendikal düzeyde korunması meselesinin artık içeriği boşaltılmıştır, anlamını yitirmiş bir ucubeye dönüşmüştür. Memurun yanında olmak yerine, karşında dikilen bir engel haline gelmişlerdir. Promosyon ihalelerinde pasif kalan, yeterince aktif rol almayan, memur maaşına yapılacak refah payı artışı dahil olmak üzere, memur camiasının sendikal haklarını korumak bir yana, memurların yükselen itirazlarını beyhude bir çabaya dönüştürme aygıtına dönen bu sendikalara üye olmanın artık hiçbir lüzumu kalmamıştır.

Ya hepimiz ya hiç birimiz! Bu sendikalara üye olmaya devam ettikçe, haklarımız korunmaya değil, gasp edilmeye devam edecektir. Bu sendikalara üye olarak onları zengin etmeye, sendikaların aidat vasıtasıyla devletin kasasını boşaltmasına artık son verilmelidir.

Duyarlı memur arkadaşlarımın dikkatlerine saygılarımla arz ederim.


musa1992
Şube Müdürü
03 Aralık 2025 13:33

Ne yazarsanız yazın maaşları asgari ücrete bile düşse memursen ve kamusenden istifa etmezler.


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
03 Aralık 2025 14:08

iş bırakma eylemini hangi sendika yaparsa ona üye olmak lazım. yani üye olmamak lazım d denilebilir.


Son5yil
Şef
03 Aralık 2025 14:41

İstifa mı... Bırak istifayı daha da çok sarılıyorlar bu sendikaya üyeleri... Keramet nedir bilmiyorum ama kulak çınlamasının had safhada olduğunu net şekilde söyleyebilirim.

Toplam 3 mesaj

