Merkez-Tasra / Maaş artışı / Mali Hizmetler Uzmanlığı

03 Aralık 2025 13:37
Herkese merhabalar,

Öncelikle Kamuda görev icra eden Kariyer Uzmanlarımizin bir kısmınin maaşlarına zam yapılmasina yönelik plan bütçe komisyonunda ki çalışmaların Meclis Genel kurulunda da kabul görmesini temenni eder hayırlı olmasını dilerim.

Merkezde çalışan bir Mali Hizmetler Uzmanı olarak, bu zam calismasinin dışında tutulmaktan duyduğum üzüntüyü paylaşmak ve yüzlerce meslektaşımızın sesini duyurabilmek adına kısa bir kaç hususa değinmek isterim.

Mazlumların olduğu üzere bizler Merkezde, halihazırda 30bin TL dolaylarında haklı olarak zam alacagi konuşulan diğer kariyer uzmani mesai arkadaşlarımız gibi YDS, tez ve klasik usul yeterlilik sınavı aşamalarından geçerek, merkezde uzmanlık görevi icra ediyoruz. Ancak senelerdir bu mesleğin merkez taşra ayrımı olmaksızın hakettiği konuma getirilmesi yönünde girişimlerin hiçbirinden sonuç alamadık. Ve nihayetinde yapılan her zam çalışmasi, ek gosterge çalışması gibi girişimlerin ya dışında tutulduk ya da küçük bir kismiyla yetinmek zorunda kaldık. Giderek derinleşen bu adaletsizliğin düzeleceğine dair bir umudum da kalmadı açıkçası. Sesimizi de duyuramiyoruz sanırım.

Memurlar.Net'in bu konuda haber yapmasini çok isterim.


03 Aralık 2025 13:42

Sizin tazminat da yüzde 50 arttırıldı zaten.

