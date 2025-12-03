Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!


03 Aralık 2025 14:25
Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!

?Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!? (Necip Fazıl)

Gariban memura 0,87 enflasyon, kaymaklı memura en az 30 bin TL seyyanen. Bunu adalet terazisine bırakmak lazım. Altta kalan sürünsün, canı cehenneme demenin bir başka şekli değil midir? O kadar mağdur kesim varken belli başlı zaten hali hazırda üstte yer alan gruplara böyle bir artışın hiçbir vicdani izahı olamaz.


Hunzah
Memur
03 Aralık 2025 14:28

gayet adil bir düzenleme oldu, edebiyat parçalamaya gerek yok.


Peyami.safa81
Aday Memur
03 Aralık 2025 14:40

Tüik başkanı gizli hesap???

Hunzah, 1 saat önce

gayet adil bir düzenleme oldu, edebiyat parçalamaya gerek yok.


Hunzah
Memur
03 Aralık 2025 14:48

:) enflasyonu demiyorum, o yalan zaten. diğer zam doğru oldu.

Peyami.safa81, 48 dk. önce

Tüik başkanı gizli hesap???

