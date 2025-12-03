Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
399 dan belediyeye geçiş


03 Aralık 2025 16:09
399 dan belediyeye geçiş

merhabalar tarım bakanlığına bağlı 399 sayılı kanuna tabii sözleşmeli memur (şef) olarak 15 yıl çalıştım. 11 ay öncesi istifa ettim. Bir büyükşehir belediyesinde taşeron işçi olarak çalışıyorum şuan. eski kurumuma dönmek istemiyorum, muafakatname de vermiyor. belediyede memur olmam mümkün mü?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 16:40

İstifa etmiş birinin başka bir kuruma atanmak için muvafakanameye ihtiyacı yok. Belediyeye atanmanızda hiçbir engel yok.


hülyaacanakkale
03 Aralık 2025 16:46

şuan çalıştığım belediyede herhangi bir memur ilanı yok ama ben dilekçe ile başvuru yapsam olumlu sonuçlanır mı?

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 17:40

399'a tabi bir kurumda çalışıp istifa eden biri, sadece istifa ettiği kuruma veya başka bir 399 KİT kurumuna geri dönüş yolula memur olabilir. Belediye bu şekilde açıktan alımla atamanız uygun değil. Ancak, belediye almak isterse, herhangi bir vatandaşı sokaktan çevirip memur yapabilir. Amirlerinizle, Başkan ile birebir konuşup şifahen kabul alırsanız olabilir tabi. KPSS yolu ile de dilediğiniz kuruma atanabilirsiniz.

