Hizmet Birleştirme


03 Aralık 2025 16:14
Hizmet Birleştirme
Bilgili bir arkadaştan yorum bekliyorum. 3 ay evvel kadrolu olarak bilgisayar işletmenliğine atandım. bundan evvel kamuda ücretli öğretmenlik yaptım 250 gün kadar dökümüm var. ilave olarak çeşitli özel sektör çalışmalarımla buraya başlamadan evvel 650 günüm vardı. hizmet birleştirme yapılırsa kamuda çalışmanın tamamı alınıyor diye duydum. bu koşullar sağlanır ve 365 gün çıkarsa yıllık izin hakkım doğar mı? aynı hizmet sınıfı gibi bir koşul var mı?başka ne gibi avantajlar elde ederim? ayrıyeten şayet kabul edilirse tanımlanan yıllık izin hangi dönemi kapsar ? teşekkürler.

