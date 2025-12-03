Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Mazereti (Farklı Bakanlık)


03 Aralık 2025 16:42
Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Mazereti (Farklı Bakanlık)

Merhabalar eşi farklı bakanlıkta olup eş durumu hakkında sorum olacaktı cevaplarsanız sevinirim.

Eşim adalet bakanlığında 17 Aralıkta Kadro alacak ama 3+1 den dolayı adalet bakanlığında 1yıl daha tayin hakkı olmayacak, bu nedenle bende 1,5 yıllık sözleşmeli acil tıp tekniyesini olarak diyarbakır(d) ilinden antalya iline (c) farklı bakanlıkta eşim kadrolu olacağı için tayin isteyeceğim sizce olma durumu nedir? ve aşamalar nasıl ne kadar sürede cevaplanır?

Farklı bakanlıklarda eşiniz kadrolu ve bakanlıklar arası koordinasyon kurulunca tayin hakkı yoktur gidemez denir ise olur diyenler var ancak bazı yerlerde boş kadro varsa deniyor veya bazıları pdc nedeni ile olmaz deniyor farklı bakanlıkta pdc ye bakarlar mı?

Birde dilekçeyi istediğimiz zaman verebiliyor muyuz şartları sağladığımızda yoksa eş dönemi kura zamanını mı beklememiz gerekiyor? sanırım şartları sağladığımızda artık verilebiliyor diye duymuştuk ancak ocak ve temmuz talep toplama işleri halen kalkmayınca anlayamadık ?

teşekkür ederim şimdiden.

