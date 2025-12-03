Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Artık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.


03 Aralık 2025 16:53
Artık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.

Kalma yok, devamsızlık yok, herşey serbest.Öğrenci ve veliye bu kadar serbestliğin olduğu yerde adalet de olmaz. Çalışan ve iyi olanlar cezalandırılıyor. Disiplin, ahlâk, eğitim kalmadı.

Çok Yazılan Konular

Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Bilsem'e nasıl öğrenci seçiliyorİstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerGYS başvuruları ne zaman başlar?Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Her öğretmen huzur hakkı ödemesi alabilir mi?Sınıflar çevrim içi izlensin önerisi.2 Ocak Cuma günü tatil olur mu?

Sözlük

zorunlu diplomasi 1 patates kızartması 1 Papua Yeni Gine 5 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1 cıks ifadesi 1 ödül çaba dengesi 1 dane parası modeli 1 Tromelin adası 1 delilik 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 9

Son Haberler

Ali Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin paylaşımVAR için yeni dönem! '5 saniye sürecek'Spotify Wrapped 2025 yayında! Verilere nasıl erişilir?POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altındaEngelli bireyler için 'Engelsiz Mobil Uygulama' hayata geçirildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın