Gih Uzmanları Maaş İyilestirmesi


03 Aralık 2025 16:55
Gih Uzmanları Maaş İyilestirmesi
Malumunuz olduğu üzere gih uzmanları da belli bir sınav sonrasında o ünvanı almaya hak kazanıyorlar lakin maaş olarak emsallerine oranla oldukça düşük. Bu yüzden bu başlık burada birlik olunabilecek bir yer. Kurumlarımızı yapılabilecek x vb platformlar gibi buradan duyurabiliriz.

