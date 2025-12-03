Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sınıflar çevrim içi izlenebilsin önerisi.


03 Aralık 2025 17:04
Sınıflar çevrim içi izlenebilsin önerisi.

Bence bütün sınıflarda görüntü ve ses kaydı yapan kameralar olmalı.Veliler bu kameralara bağlanıp sınıfları canlı yayınla izleyebilmeli.Kendi çocuklarının sınıf içerisindeki hallerine bizzat şahit olmalı. Öğretmenler içinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.Herkes herşeyi görsün ve duysun.


fatih ç.
Genel Müdür
03 Aralık 2025 17:14

Öncelike, fotoğraf paylaşırken bile öğrenci velilerinin ve öğrencinin rızası gerekiyor. Böyle tüm sınıfın, herkesin canlı yayın şeklinde erişebileceği şekilde kayda alınması mümkün değil.

Mümkün olmadığı gibi rahatsız edici ve etik değil. Sınıf içinde yaşanan bir olayın, başka sınıflarda konuşulması bile rahhatsız edici. İnsanların özel hayatı, özel arkadaş toplulukları var. Her şeyi halka açık şekilde yaşamak zorunda değiliz.


muhalif çocuk
Memur
03 Aralık 2025 17:26
Görüntü ve ses kaydı bir işe yaramaz. Yaptığınız iyi şeyler göze gelmez ama en ufak olumsuz olay öğretmene patlar. Haklı da olsa haksız da olsa. Sınıf içinde öğrencilerin halini düşünün. Birçok sorumluluğu yerine getirmekten acizler ama en ufak hak kaybında ya da talepte cazgır kesilirler.

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 17:47

Yani. Sabah programlarıyla vekit öldüreceklerine çocuklarını izlesinler.


jajacoelho
Genel Müdür
03 Aralık 2025 17:54

Çok saçma bir yaklaşım,kötü niyetli kişi bir çocuk hakkında ekran alıntısı alsa sosyal medyada salağa bak diye yayınlasa , bir başkası bir kız çocuğu hakkında cinsel içerikli söylemlerde bulunsa,bir başkası ekran görüntüsü alıp öğretmene hakaret küfür etse , öğrencinin biri kameraya bakarak veliye küfretse vs binbir çeşit olay çıkar ve sonuç olarak orada ceza ehliyeti olan tek kişi olarak öğretmen var.


kimuni
Genel Müdür
03 Aralık 2025 18:15

veliye izletilmesin ama kayda alınsın. Sadece gerekli durumlarda...


blackdesert
Şef
03 Aralık 2025 18:25

öğretmeniyle dalga geçen "çocuklar" vardı ya ki tek değil böyle çook var bu tarz olaylar görünce aklıma şey geliyor kameranın kaydetmediği daha neler oluyordur Allah bilir


ömer42
Genel Müdür
03 Aralık 2025 18:44

Doktor muayene yaparken en yakınını içeriye almıyor. Doğal olarak kamera kaydı da yok. Tamirciler arabayı bırak akşama gel diyor. Ne yaptığını bilmiyoruz. Lokantalarda yemeklerin nasıl hazırlandığını görmüyoruz. Veliler niçin sınıfta olanları izlesin. Sanki izleseler kabul mü edecekler benim oğlum/kızım çok yaramaz. Sınıfın huzurunu bozuyor. Öğretmene ders işlettirmiyor mu diyecek.


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 18:56

veliler rezil oluyoruz diye kameraların iptal edilmesini ister, bazen keşke serbest olsa diyorum veliye kendi çocuğunu full hd izletip susturmak çok iyi olurdu


tuana-lavinya
Aday Memur
03 Aralık 2025 20:19

Bir önerim var, kamera yerine bir saat veli saati olsun , hiçbirşey yapmasına gerek yok sınıfta dursun, ortamı bir görsün. Uzaktan davulun sesi onlara başka şekilde gidiyor, empati yapamıyorlar. Ne de olsa yaşamayan halden anlamaz.


birumut1140
Aday Memur
03 Aralık 2025 20:53

sınıflar kayıt altına alınsın ama izlenmesin. Öğretmenler kendi derslerini kaydetsin.


dehneliler
Genel Müdür
03 Aralık 2025 21:22
39 dakika stres altında ders anlatır kendini parçalarsın hiç kimse helal olsun demez. 1 dakika boşluk bırakırsın demediklerini bırakmazlar

eshil86
Memur
03 Aralık 2025 21:37

Böyle saçma bir başlık açan kimse artık link versin de onu iş yerinde çalışırken izleyelim pilot uygulama olarak :)


penac
Şube Müdürü
03 Aralık 2025 21:37

İşi gücü olmayan boş insanlar durup durup harika öneriler sunuyor ya. Canlarım benim.


yvzhfz
Aday Memur
03 Aralık 2025 21:47
Her veli sadece kendi çocuğunun sınıfını izleyip dinlemeli.Velisi tarafından izlenilip dinlendiğini bilen öğrenci hal ve hareketlerine dikkat edecektir. Ben bir öğretmen olarak yalnızken de müfettiş varken de anlatımımda değişiklik yapmam.Rahatım.

yvzhfz
Aday Memur
03 Aralık 2025 21:48
Hayırlı akşamlar
eshil86, 38 dk. önce

Böyle saçma bir başlık açan kimse artık link versin de onu iş yerinde çalışırken izleyelim pilot uygulama olarak :)


eshil86
Memur
03 Aralık 2025 21:53

Link atarsan iş başındayken izlemek isterim seni, böyle bir öneriyi sunup kenara çekilmek olmaz

yvzhfz, 27 dk. önce
Hayırlı akşamlar

yvzhfz
Aday Memur
03 Aralık 2025 21:57
Sen velimisin ki beni izleyesin.Benim önerim veliler için.
eshil86, 22 dk. önce

Link atarsan iş başındayken izlemek isterim seni, böyle bir öneriyi sunup kenara çekilmek olmaz

