Sınıflar çevrim içi izlenebilsin önerisi.

Öncelike, fotoğraf paylaşırken bile öğrenci velilerinin ve öğrencinin rızası gerekiyor. Böyle tüm sınıfın, herkesin canlı yayın şeklinde erişebileceği şekilde kayda alınması mümkün değil.

Mümkün olmadığı gibi rahatsız edici ve etik değil. Sınıf içinde yaşanan bir olayın, başka sınıflarda konuşulması bile rahhatsız edici. İnsanların özel hayatı, özel arkadaş toplulukları var. Her şeyi halka açık şekilde yaşamak zorunda değiliz.