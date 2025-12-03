Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sınıflar çevrim içi izlensin önerisi.


03 Aralık 2025 17:04
Sınıflar çevrim içi izlensin önerisi.

Bence bütün sınıflarda görüntü ve ses kaydı yapan kameralar olmalı.Veliler bu kameralara bağlanıp sınıfları canlı yayınla izleyebilmeli.Kendi çocuklarının sınıf içerisindeki hallerine bizzat şahit olmalı. Öğretmenler içinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.Herkes herşeyi görsün ve duysun.


fatih ç.
Genel Müdür
03 Aralık 2025 17:14

Öncelike, fotoğraf paylaşırken bile öğrenci velilerinin ve öğrencinin rızası gerekiyor. Böyle tüm sınıfın, herkesin canlı yayın şeklinde erişebileceği şekilde kayda alınması mümkün değil.

Mümkün olmadığı gibi rahatsız edici ve etik değil. Sınıf içinde yaşanan bir olayın, başka sınıflarda konuşulması bile rahhatsız edici. İnsanların özel hayatı, özel arkadaş toplulukları var. Her şeyi halka açık şekilde yaşamak zorunda değiliz.


muhalif çocuk
Memur
03 Aralık 2025 17:26
Görüntü ve ses kaydı bir işe yaramaz. Yaptığınız iyi şeyler göze gelmez ama en ufak olumsuz olay öğretmene patlar. Haklı da olsa haksız da olsa. Sınıf içinde öğrencilerin halini düşünün. Birçok sorumluluğu yerine getirmekten acizler ama en ufak hak kaybında ya da talepte cazgır kesilirler.

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
03 Aralık 2025 17:47

Yani. Sabah programlarıyla vekit öldüreceklerine çocuklarını izlesinler.


jajacoelho
Genel Müdür
03 Aralık 2025 17:54

Çok saçma bir yaklaşım,kötü niyetli kişi bir çocuk hakkında ekran alıntısı alsa sosyal medyada salağa bak diye yayınlasa , bir başkası bir kız çocuğu hakkında cinsel içerikli söylemlerde bulunsa,bir başkası ekran görüntüsü alıp öğretmene hakaret küfür etse , öğrencinin biri kameraya bakarak veliye küfretse vs binbir çeşit olay çıkar ve sonuç olarak orada ceza ehliyeti olan tek kişi olarak öğretmen var.

