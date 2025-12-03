Çünkü Sen Bir Bipolarsın

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
03 Aralık 2025
Türk Silahlı Kuvvetleri?ndeki 15 yıllık görevimin sonunda Bipolar olduğum için malulen emekli oldum. Mevzuat gereği bipolar biri, Emniyette ve TSK?da görev yapamaz. Bu noktada itirazım da yok. Gayet de güzel bir emekli maaşı bağlandı. Hak kaybı yaşamadım. Ama beni asıl mutlu eden şey şuydu. Tarih mezunu olarak, en büyük hayalim olan tarih öğretmenliğini yapma şansım doğmuştu.

Bu yüzden önce kolejlerde öğretmenlik yaptım. Ancak özel sektörde gözlemleme şansına sahip olduğum kölelik sisteminde değil, daha saygın bir ortamda, yani bir devlet lisesinde ?az para çok huzur? (çünkü emekli maaşı kesiliyor) mantığıyla bu mesleği yapmak istediğim için ekpss sınavına girdim ve branşımda ikinci olarak bir devlet lisesinde atandım.

Atamam 3 ay önce gerçekleşti ve devlette öğretmenlik yaptığım bu 3 ay boyunca hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Öğrencilere daha fazla faydalı olmak adına neler yapabilirim? sorusundan başka bir şey düşünmeyen ve öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerden biri olarak görevimi devam ettiriyordum.

Ancak dün tarafıma bir yazı tebliğ edildi. Yazı, ?Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan geliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu bir karar vermiş.


Kararda, bipolar olan birinin öğretmenlik yapmasının uygun olmadığına ve bu yüzden de benim Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmem söylenmiş. Çünkü bipolar denen hastalık geçmeyecek bir hastalık olduğu için, öğretmenlik gibi önemli bir meslekte bir bipoların bulunması uygun değilmiş. Bu yüzden de beni ilçe milli eğitimde bir büroya memur olarak verdiler ve sınıfımı öğretmenlikten genel idare hizmetlerine çevirdiler. Bunların hepsi 1 saatte oldu.

Gelen yazıyı imzaladığımda gözyaşlarımı zor tuttum. Koridorda gördüğüm bazı öğrencilerimle vedalaşırken ve neden gidiyorsunuz diyen öğrencilere bazı sebepler uydururken ?çünkü sizin için riskliyim? diyemedim. Eve gelince de hayatında karıncayı bile incitmemiş ?riskli? bir adam olarak hüngür hüngür ağladım. Bu satırları yazarken de ağladığımı itiraf etmeliyim.

?Birçok bipolar olan kişi şu an öğretmenlik yaparken benim tombaladan çıkar gibi öğretmenlikten men edilmeme?, ?bipolar olan kişi öğretmenlik yapamaz diye bir kanun olmaksızın bu kararın verilmesine? veya ?öğretmen olur raporum varken ve istenilen her yerden bu raporu alabilecekken? bana yaşatılan bu durum belki beni sinirlendiriyor olabilir.

Ama elimde olmayan bir hastalıktan ötürü damgalanmış olmak ve öğrencilerimle sokakta denk geldiğimde bile utancımdan başımı öne eğecek olmamı kaldıramıyorum.

Çünkü ben bir bipolarım.


merhaba,

bizimle bahsettiğiniz ve sgk tarafından size tebliği yapılan belgeyi kişisel bilgilerinizi gizleyerek paylaşmanız mümkün müdür?

