Çünkü Sen Bir Bipolarsın

Türk Silahlı Kuvvetleri?ndeki 15 yıllık görevimin sonunda Bipolar olduğum için malulen emekli oldum. Mevzuat gereği bipolar biri, Emniyette ve TSK?da görev yapamaz. Bu noktada itirazım da yok. Gayet de güzel bir emekli maaşı bağlandı. Hak kaybı yaşamadım. Ama beni asıl mutlu eden şey şuydu. Tarih mezunu olarak, en büyük hayalim olan tarih öğretmenliğini yapma şansım doğmuştu.

Bu yüzden önce kolejlerde öğretmenlik yaptım. Ancak özel sektörde gözlemleme şansına sahip olduğum kölelik sisteminde değil, daha saygın bir ortamda, yani bir devlet lisesinde ?az para çok huzur? (çünkü emekli maaşı kesiliyor) mantığıyla bu mesleği yapmak istediğim için ekpss sınavına girdim ve branşımda ikinci olarak bir devlet lisesinde atandım.

Atamam 3 ay önce gerçekleşti ve devlette öğretmenlik yaptığım bu 3 ay boyunca hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Öğrencilere daha fazla faydalı olmak adına neler yapabilirim? sorusundan başka bir şey düşünmeyen ve öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerden biri olarak görevimi devam ettiriyordum.

Ancak dün tarafıma bir yazı tebliğ edildi. Yazı, ?Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan geliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu bir karar vermiş.