03 Aralık 2025 22:43
Arazi tazminatı hesaplama uygulaması

Merhaba arkadaşlar, teknik hizmetler sınıfında olup sahada çalışan arkadaşlar için 3 er aylık dönemlerde alacakları arazi tazminatı tutarını hesaplamak için yayınlanmış mobil uygulamalar var, kullanmak isteyen olursa App Store ve Play Store da "Arazi Tazminatı Hesapla" ismi ile uygulamayı bulabilir.

