03 Aralık 2025 23:13
Norm Fazlası İliçi Mazeret

Arkadaşlar kolay gelsin eşim norm fazlası olduğu için yazın il içi tercihinden başka bir ilçeye tayini çıktı. Sorum şu bilen cevaplarsa çok mutlu olurum: Ocakta yapılacak mazeret tercihlerinde tekrar benim bulunduğum ilçeye tercih yapabilir mi? Normalde çalışma süresi oluyor ama norm fazlası olduğu için tercih yaptı sonuçta.


03 Aralık 2025 23:15

Evet, yapabilir. yalnız kılavuza aylkırılık var olmamalı. :Sözgelimi yanlış anlamadı isem ayrıldığı yere dönecek bunun sorun olma ihtimali var. Sanki öyle bir made hatırlıyorum dilerseniz eski bir mazeret ataması kılavuzunu açık okuyun.

