Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

tarlasi arsasi olup ciftci kayit sisteminde ziraat odasina uye olanlar. ..


04 Aralık 2025 01:16
tarlasi arsasi olup ciftci kayit sisteminde ziraat odasina uye olanlar. ..

kendini ana babaniz yada es cocuk...

ciftci kayit siseminde ziraat odasinda uye kaydiniz varsa... bu tarimsal arazi destek odemeleri icin....

15 temmuz 2025 ten itibaren herkesi otomatik olarak ziraat odasindan alinan bilgilerle otomatik olarak 4-b tarim sigortaliligi baslatmislar ve 15 temmuz 2025 ten beri bu siteme oomatik cekilenlere 4b prim borcu otomatik yaziyolar. varsa arazi ciftcilik vs.. e devletten 4b tescil bolumunden sorgulayin . zaman gecmeden iptal ettirin . yoksa baya bi borc cikiyor ve odettiriyolar.

iptal icin ziraat odasina basvurup ordan sgk ya gitmeniz gerek. 65 yasi dolduranlarda iptal edebilir sgk dan fakat. 15 temmuz 2025 ten 65 yasi doldurdugu tarihe kadarki zamani prim borcu deyip odettiriyolar.

isci olsaniz da memur olsaniz da 4b tescilden otomatik sigorta aciliyor. ve borclandiriyolar.

ziraat odasina kayitli olanlarin dikkatine.

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKasim Ayi Enflasyonu KomedisiKamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.2026 Ocak Zam BeklentisiMaaşlarMazeret ataması 2025lojman hakkında bilgi Emeklilik Yaşı Tekrar 52 Olmalı

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 1 azot 1 Gram Altın 10.000-TL 2 delilik 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 9 patates kızartması 1 kocaayak 5 h3n2 1 star wars 3 Tromelin adası 1

Son Haberler

Polis Akademisi Öğrencilerinin Tazminat Yükümlülükleri Yeniden DüzenlendiAday Performans Değerlendirmesinde başarısız sayılan sözleşmeli öğretmeni mahkeme haklı bulduHSK, Atama Kararları Yayımlandı4 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları5/24 avantajlı kurlar, canlı piyasa takibi, yatırım fonları, yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri albaFX'te!

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım