tarlasi arsasi olup ciftci kayit sisteminde ziraat odasina uye olanlar. ..

ciftci kayit siseminde ziraat odasinda uye kaydiniz varsa... bu tarimsal arazi destek odemeleri icin....

15 temmuz 2025 ten itibaren herkesi otomatik olarak ziraat odasindan alinan bilgilerle otomatik olarak 4-b tarim sigortaliligi baslatmislar ve 15 temmuz 2025 ten beri bu siteme oomatik cekilenlere 4b prim borcu otomatik yaziyolar. varsa arazi ciftcilik vs.. e devletten 4b tescil bolumunden sorgulayin . zaman gecmeden iptal ettirin . yoksa baya bi borc cikiyor ve odettiriyolar.

iptal icin ziraat odasina basvurup ordan sgk ya gitmeniz gerek. 65 yasi dolduranlarda iptal edebilir sgk dan fakat. 15 temmuz 2025 ten 65 yasi doldurdugu tarihe kadarki zamani prim borcu deyip odettiriyolar.

isci olsaniz da memur olsaniz da 4b tescilden otomatik sigorta aciliyor. ve borclandiriyolar.

ziraat odasina kayitli olanlarin dikkatine.