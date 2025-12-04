Kadroya Geçişte Askerlik Süresi

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
04 Aralık 2025 07:43
3+1 e tabii memurum

2022 Aralık'ta memuriyete başladım

2024 Kasımda Askere gittim (yedek subay)

2025 Kasım'da askerliğim bitti ve memuriyete kaldığım yerden devam ediyorum

Kadroya geçişte askerlik sürecide sayılır mı yoksa 1 yıl sonra mı kadroya geçerim

Lütfen bilenler yazabilir mi

