KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea

AGS - ÖABT ONLINE KURS


04 Aralık 2025 09:26
AGS - ÖABT ONLINE KURS

Merhaba arkadaşlar, eşim için okul öncesi ags-öabt online kurs bakıyoruz. İnternette araştırma yaptım fakat net bilgiler bulamadım. CBA , TKM ,öabttv, fuzem gibi kurslar var. Tavsiye ettiğiniz kurs var mı hangisi iyidir ? Veya bunlar dışında varsa onu da söyleyebilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

Sözlük

limonun kilosunun 8 lira olması 2 5.yıldızı ilk biz takacağız 1 mega kuraklık 1 şu an çalan şarkı 2 cıks ifadesi 1 Bugün olanlar 1 sürdürülebilirlik 2 overtoun bridge 1 abiyogenez 1 tarantino kafası 1

Son Haberler

Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandıTÜİK: Kişi başına sağlık harcaması 27 bin 587 liraya yükseldiBorsa güne düşüşle başladıAltın güne düşüşle başladıMersin'de kilolarca uyuşturucu ele geçirilen şüpheliden 4 milyon TL'lik döviz çıktı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım