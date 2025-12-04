Eğitim zorunlu olsun okulun zorunlu olmasına gerek yok.

Disiplin sorunu ülkenin geleceği için fitili ateşlenmiş bir dinamit haline geldi. Kurunun yanında yaşı da yakmak kısmını geçeli çok oldu. Resmen bir kibrit bütün bir ormanı yakıyor.

Bu yüzden eğitimin zorunlu olması ile ilgili bir problemimiz yok. Eğitim zorunlu olsun. Ama okumak istemeyeni, okulun huzurunu bozanı, eğitime ket vuranı okulda tutup onun için öğretmen, idare, temizlikçi, yemekçi, şoför tahsis edilmemeli.

Bu öğrenciler kademeli ve katı bir disiplin uygulaması ile okuldan uzaklaştırılmalı ve açık öğretime zorunlu kayıtları sağlanmalı. Kaldıkları her ders için de katlamalı ders ücreti ödemeliler. Açık öğretim de normal ders zorluğu ile paralel sınavlar hazırlanmalı.

Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılması okul öğretmenleri ve okul idaresi dışında ilçe MEM tarafından kurulacak komisyonla belli kriterler çerçevesinde yapılmalı. Kimsenin velisi ile okul çalışanları muhatap olmak zorunda bırakılmamalı.