Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

yüzde 42 engelli raporu ile emekli olabilirmiyim


04 Aralık 2025 13:12
yüzde 42 engelli raporu ile emekli olabilirmiyim
22 yıldır polis memuruyum 42 oranla emekli olabilirmiyim. Bizim kurum da bu şekilde emekli olan yok kimse bilmiyor. Bununla ilgili nerelere başvuru yapılır nasıl yol izlemeliyim

Çok Yazılan Konular

Aday memurluktan atılma atma var mı önemliMemur ve bilgisayar işletmeni arasındaki farklarSözleşmeli zabıt katibinin engel durumu nedeniyle tayini hk.

Sözlük

Yapay zekanın gözden çıkaracağı meslekler 1 asgari ücret 1 limonun kilosunun 8 lira olması 2 azot 1 zorunlu diplomasi 1 dane parası modeli 1 Papua Yeni Gine 3 sürdürülebilirlik 2 Yılbaşı çam ağacı 1 h3n2 1

Son Haberler

Okula başlama yaşı değişecek mi?İş İnsanı Fesih Zeki Mert'ten 'Terörsüz Türkiye' hedefine destekKatılımevim'in Yeni Reklam Yüzü Müge Anlı Oldu.Vizyona 8 yeni film giriyorAkademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım