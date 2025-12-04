Ceza Zamanaşımı Süresi Nedir?

Ben bir konu dolayısıyla adli ve idari soruşturma geçirdim konu malum konu veya taciz,rüşvet,hırsızlık değil adliden kyok aldım disiplin soruşturmasından meslekten ihraç kararı verildi. Tüm haksızlıkları saçma kararı geçtim suç saydıkları olayın gerçekleştiği tarih 10.01.2023 ve savcının kyok kararında da suç tarihi olarak 10.01.2023 yazıyor buna rağmen disiplin soruşturmasında suç öğrenme tarihi baz alınarak 15.01.2024 de başlatmışlar 1 sene sonra yani bakan onayı tarihi ise 08.09.2025 suç işlenme tarihinden nerdeyse 3 sene sonra ceza verildi. Kanunda açıkça ceza verme zamanaşımı suç işlenme tarihinden itibaren 2 yıl içinde diyor. Ben kyok argümanımın yanında bu ceza zamanaşımını da sundum idare mahkemesine dava açtım. Şimdi idare mahkemesi ve oradaki hakimler kendi savcısının kyok kararını ve orada yazan suç tarihi yok sayarlar mı veya kanunda açıkça yazılı 2 yıllık zamanaşımı süresini yok sayabilirler mi kurum idaresi ben 1 sene sonra suçu öğrendim diyerek yırtabilir mi bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir mi???