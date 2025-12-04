Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Ceza Zamanaşımı Süresi Nedir?


04 Aralık 2025 13:21
Ceza Zamanaşımı Süresi Nedir?

Ben bir konu dolayısıyla adli ve idari soruşturma geçirdim konu malum konu veya taciz,rüşvet,hırsızlık değil adliden kyok aldım disiplin soruşturmasından meslekten ihraç kararı verildi. Tüm haksızlıkları saçma kararı geçtim suç saydıkları olayın gerçekleştiği tarih 10.01.2023 ve savcının kyok kararında da suç tarihi olarak 10.01.2023 yazıyor buna rağmen disiplin soruşturmasında suç öğrenme tarihi baz alınarak 15.01.2024 de başlatmışlar 1 sene sonra yani bakan onayı tarihi ise 08.09.2025 suç işlenme tarihinden nerdeyse 3 sene sonra ceza verildi. Kanunda açıkça ceza verme zamanaşımı suç işlenme tarihinden itibaren 2 yıl içinde diyor. Ben kyok argümanımın yanında bu ceza zamanaşımını da sundum idare mahkemesine dava açtım. Şimdi idare mahkemesi ve oradaki hakimler kendi savcısının kyok kararını ve orada yazan suç tarihi yok sayarlar mı veya kanunda açıkça yazılı 2 yıllık zamanaşımı süresini yok sayabilirler mi kurum idaresi ben 1 sene sonra suçu öğrendim diyerek yırtabilir mi bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilir mi???


reis73
Daire Başkanı
04 Aralık 2025 13:23

Disiplin suçlarında zaman aşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren.2 yıldır disiplin cezası. İptal. İdare mahkemesine dahi gitmeden. Göreve başlaman gerekirdi. Mahkeme kesinlikle görevi başlatır.


adalı-polis
Genel Müdür
04 Aralık 2025 13:41

1- suçu idare ne zaman öğrendi? Öprendikten 6 ay içinde soruşturma açılmalı.

2-Her halükarda uçun işlendiği 2 sene içinde ceza verilmeliydi.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/4813

Karar No : 2022/5618 sayılı kararınq göre de aynı suçtan beraat alınıp disiplin cezası verilirse adlinyargıyı etkisiz hale getirir diyerek bozmuştur


LdyKurt
04 Aralık 2025 14:01

Sağolun arkadaşlar kurum egm olunca şaşırmıyorum nasıl böyle bir ceza aldım diye Allah?a havale ediyorum umudum idare mahkemesinde artık karar verme süresi ne kadar sürüyor peki mahkemenin

