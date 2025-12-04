kasım semineri ek dersi

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
04 Aralık 2025 13:29
Arkadaşlar merhaba , Kasım seminerlerinde perşembe ve cuma günü yurtdışına çıktım . Okula bu durumu haber verdim mazeret izni yazıldı. Ben seminerleri izledim değerlendirmemi de yaptım . Okul idaresi ek dersimden 2 gün kesmiş . Bu işin olması gerekeni nedir? Yönetmelikte bununla ilgili durum açıkça belirtilmiş mi?

