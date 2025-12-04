Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeli Personel Enflasyon farkı alır mı


04 Aralık 2025 13:46
Sözleşmeli Personel Enflasyon farkı alır mı

arkadaşlar 657 4B veya kitlerde çalışan sözleşmeli personeller 6 ayda bir enflasyon farkı alırlar mı,


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
04 Aralık 2025 15:08

Alıyorlar tabi, niye almasınlar.

