İkiz görevlendirme ne demek

arkadaşlar ikiz görevlendirme ne demek hukuki anlamda bunun ne bağlayıcılığı var kurumsal anlamda seni kurumu iki görev atıyor ama onay alınırken valilikten veya kaymakamlıktan tek bir şube veya büroya alınıyor sonrasında kurum içinde böyle bir görevlendirme yapıyor Bunu hukuki bağlayıcılığı var mı düşünce fikir olan arkadaşların düşüncelerini bekliyorum

arkadaşlar ikiz görevlendirme ne demek hukuki anlamda bunun ne bağlayıcılığı var kurumsal anlamda seni kurumu iki görev atıyor ama onay alınırken valilikten veya kaymakamlıktan tek bir şube veya büroya alınıyor sonrasında kurum içinde böyle bir görevlendirme yapıyor Bunu hukuki bağlayıcılığı var mı düşünce fikir olan arkadaşların düşüncelerini bekliyorum