Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İkiz görevlendirme ne demek


04 Aralık 2025 14:17
İkiz görevlendirme ne demek
arkadaşlar ikiz görevlendirme ne demek hukuki anlamda bunun ne bağlayıcılığı var kurumsal anlamda seni kurumu iki görev atıyor ama onay alınırken valilikten veya kaymakamlıktan tek bir şube veya büroya alınıyor sonrasında kurum içinde böyle bir görevlendirme yapıyor Bunu hukuki bağlayıcılığı var mı düşünce fikir olan arkadaşların düşüncelerini bekliyorum

Müspet 07
Memur
04 Aralık 2025 14:34
Başlık açmadan önce noktalama işaretleri nedir, nerede kullanılır, hükmü nedir?Bunları bir öğren, özümse akabinde uygulayarak meramını anlatmayı dene istersen. Böylece, okuyan binlerce insana da işkence yaşatmamış olursun...
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerKasim Ayi Enflasyonu KomedisiKamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.MaaşlarMazeret ataması 20252026 Ocak Zam Beklentisi30 bin tl zam ama sadece müdürlerelojman hakkında bilgi

Sözlük

ödül çaba dengesi 1 zorunlu diplomasi 1 Yapay zekanın gözden çıkaracağı meslekler 1 Papua Yeni Gine 3 abiyogenez 1 limonun kilosunun 8 lira olması 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 patates kızartması 1 cıks ifadesi 1 mega kuraklık 1

Son Haberler

HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetindeki soyguna ilişkin soruşturmaCumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem MesajlarıSGK Denetmenlerinden 'Adil Kapsam' TalebiBakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğizİletişim Başkanı Duran: Sudan'da acil bir şeyler yapılması gerekiyor

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım