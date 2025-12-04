Memurlar netin 30.000 zam tutumu

Hatırlarsınız 2021 kışında hekimlere yapılacak seyyanen zam dönemi, sonra yine hekimlere yapılan taban teşvik zammı öncesi memurler netin ana sayfasında her gün bu zammın haberi vardı çok iyi hatırlıyorum. İnsanların gözüne gözüne sokmuşlardı. Hakeza öğretmenlere yapılan iyileştirmeler de bu şekilde haberleştirilmişti.

Şimdi bu 30 bin seyyanen zammı 1 haber dışında hiç görmüyorlar :D Hayırdır bir yerlerden talimat mı geldi sayın editörler?