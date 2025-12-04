Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memurlar netin 30.000 zam tutumu


04 Aralık 2025 14:41
Memurlar netin 30.000 zam tutumu

Hatırlarsınız 2021 kışında hekimlere yapılacak seyyanen zam dönemi, sonra yine hekimlere yapılan taban teşvik zammı öncesi memurler netin ana sayfasında her gün bu zammın haberi vardı çok iyi hatırlıyorum. İnsanların gözüne gözüne sokmuşlardı. Hakeza öğretmenlere yapılan iyileştirmeler de bu şekilde haberleştirilmişti.

Şimdi bu 30 bin seyyanen zammı 1 haber dışında hiç görmüyorlar :D Hayırdır bir yerlerden talimat mı geldi sayın editörler?


ExpertE
Müsteşar Yardımcısı
04 Aralık 2025 15:19

Yeterince ve gereksizce uzatılmadı mı zaten? Gündemden düşürülüp işin meclise bırakılması en doğrusu

