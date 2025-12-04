Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

2025/5 ataması hakkında


04 Aralık 2025 15:11
2025/5 ataması hakkında
merhaba 2025/5 ösym atamasında teknisyen taşra olarak atadım sağlık bakanlığı sitesinde benim anladığım kadarıyla bölüm 4 te arşiv ve güvenlik soruşturmasından sonra belge istenecektir diyor şuan hethangibir belge göndermem gereklimi şimdiden teşekkürker

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sağlık bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli (şoför) kadroya geçebilir mi?Atama cezasıTomografi hemşiresinin şua izni var mı?Boşanma tayini hakkında bilgiMesai ücretiYönetmelikMazeret tayini için heyet raporuBecayiş ilanları (tek başlık)Özel sektör eş tayini genel bilgilendirme

Sözlük

mega kuraklık 1 cıks ifadesi 1 Yapay zekanın gözden çıkaracağı meslekler 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Yılbaşı çam ağacı 1 azot 1 şu an çalan şarkı 1 sürdürülebilirlik 2 h3n2 1 Üst düzeye var,alt düzeye yok:30 bin TL seyyanen zam 1

Son Haberler

HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetindeki soyguna ilişkin soruşturmaCumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem MesajlarıSGK Denetmenlerinden 'Adil Kapsam' TalebiBakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğizİletişim Başkanı Duran: Sudan'da acil bir şeyler yapılması gerekiyor

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım