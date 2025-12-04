Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

04 Aralık 2025 15:17
ihraç sonrası alınan toplu paranın geri ödemesi
merhaba arkadaşlar ihraç sonrası 2023 de tarafıma toplu geriye dönük maaşlar ödendi ve tekrar ihraç oldum tekrar toplu parayı istediler işletilerek faiz burda onların bana ödediği yıldan mı geçerli yoksa bugün ihraç oldum bugün den mi faiz işler

