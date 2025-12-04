KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

milli saraylar


04 Aralık 2025 16:34
milli saraylar
milli saraylarda çalışan veya tanıdığı olan var mi acaba is yükleri nasıl büro memurları ve müze görevlilerinin

Çok Yazılan Konular

Genellikle çakılı kadroların açılması40 yaşında KPSS'ye hazırlanmak ve atanma meselesi hakMerkezi alımda alınacak avukat sayısıÖzel mi Kamu mu?2024 KPSS ile 4001Makine Mühendisleri PlatformuSözleşmeli personelim, DHMİ düz memur için tekrar çalışmak istiyorum. Değer mi?Ticaret bakanlığıİİBF için kadro6225 Nitelik kodu şartı

Sözlük

Gram Altın 10.000-TL 1 h3n2 1 asgari ücret 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 şu an çalan şarkı 1 limonun kilosunun 8 lira olması 2 zorunlu diplomasi 1 Yılbaşı çam ağacı 1 tarantino kafası 1 Papua Yeni Gine 3

Son Haberler

Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandıAdliyenin emanet kasasını soyan şüpheli ve eşi için kırmızı bülten talebiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 809 bin 999 liraya gerilediSapanca Gölü her gün santim santim yok oluyorTamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düşüp öldü

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım