kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. emekliliğime engel var mı ?


04 Aralık 2025 16:43
kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. emekliliğime engel var mı ?
merhaba. geçen hafta girdiğim hastane sağlık kurulundan çalışamaz raporu çıktı. karar gerekli yerlere gönderiliyor şu anda. 1/2/2011 tarihinde sözleşmeli olarak işe başladım ve öncesinde ücretli öğretmenlik yaptım. aynı yılın 2 eylülünde kadrolu olarak öğretmenliğe devam ettim ancak var olan hastalığım ciddileşince geri hizmet istemek zorunda kaldım. sık rapor verilince de hastaneden; kadromun bulunduğu ilçe milli eğitim çalışabilir mi çalışamaz mı diyerek sağlık kurulu raporu istedi hastaneden. o kağıtta hastalıklarım ve çalışamaz diye yazıyor sadece. emekliliğe sevk edilebilir miyim herhangi bir yer tarafından ?

gokhankakiz41
Aday Memur
04 Aralık 2025 16:51
majör depresyon; okb, anksiyete rahatsızlığım var ve çok şiddetli yaşıyorum.

Peyami.safa81
Aday Memur
04 Aralık 2025 16:59

Emekli olmak için en az %60 raporun olması ve 1800 gün prim şartı var. Bunlar olursa malulen emekli olabilirsin ancak çok çok düşük bir maaş bağlanmasına da hazır ol

