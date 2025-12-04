kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. emekliliğime engel var mı ?

merhaba. geçen hafta girdiğim hastane sağlık kurulundan çalışamaz raporu çıktı. karar gerekli yerlere gönderiliyor şu anda. 1/2/2011 tarihinde sözleşmeli olarak işe başladım ve öncesinde ücretli öğretmenlik yaptım. aynı yılın 2 eylülünde kadrolu olarak öğretmenliğe devam ettim ancak var olan hastalığım ciddileşince geri hizmet istemek zorunda kaldım. sık rapor verilince de hastaneden; kadromun bulunduğu ilçe milli eğitim çalışabilir mi çalışamaz mı diyerek sağlık kurulu raporu istedi hastaneden. o kağıtta hastalıklarım ve çalışamaz diye yazıyor sadece. emekliliğe sevk edilebilir miyim herhangi bir yer tarafından ?

