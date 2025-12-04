Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Sar9 tetik


04 Aralık 2025 17:11
Sar9 tetik
Merhaba arkadaşlar Sar9 tabancamın tetiği çok sert tetik bile ezerken zor atış yapıyorum tetiği değişitiren oldu mu hiç teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerKasim Ayi Enflasyonu KomedisiKamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.MaaşlarMazeret ataması 20252026 Ocak Zam Beklentisi30 bin tl zam ama sadece müdürlerelojman hakkında bilgi

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 1 mega kuraklık 1 ödül çaba dengesi 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 1 patates kızartması 1 tarantino kafası 1 Bugün olanlar 1 overtoun bridge 1 asgari ücret 1 sürdürülebilirlik 2

Son Haberler

Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandıAdliyenin emanet kasasını soyan şüpheli ve eşi için kırmızı bülten talebiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 809 bin 999 liraya gerilediSapanca Gölü her gün santim santim yok oluyorTamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düşüp öldü

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım