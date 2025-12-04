Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
KEP adresinin işe yarar bir işlevi var mı öğretmen için?


04 Aralık 2025 17:24
arkadaşlar vaktiyle yaklaşık 3 yıl kadar önce müdürümün isteği veya talebi ile açtım ama hiç kullanmadım. o zamandan beridir her yıl belli bir para ödüyorum yıllık ama dediğim gibi hiç ama hiç kullanmadım.

ne işe yarar bir öğretmen için gereksiz mi kapatayım mı yoksa ...?


spock
Genel Müdür
04 Aralık 2025 18:20

Kapat.


bahçesaray
Şef
04 Aralık 2025 18:25
öğretmenlerin kep adresi almasına gerek yok ki,

kimuni
Genel Müdür
04 Aralık 2025 18:52

çok şükür sen gibi değilim.

yazmayı öğren önce forumda.

