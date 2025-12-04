ÖNEMLİ BİLGİ

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
04 Aralık 2025 19:13
Polis İntiharları neden haber yapılmıyor diye merak eden arkadaşlar

RTÜK kararı nedeniyle bu haberler ana akım medyada yayınlanamıyor ve ceza uyguluyorlar

Bu haberleri duyurmanın yolu

1) Örneğin Polis Mevzuat gibi sayfaların paylaşımlarını DM den siyasetçilerin, basın mensuplarının, STK başkanlarının, fenomenlerin, sanatçıların, yorumcuların vs. kişisel sosyal medya hesaplarına yönlendirmek

2) Polis intiharları ve Polislerin sorunlarıyla ilgili bir yazıyı E MAİL olarak atmak

