Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polis İntiharları neden haber yapılmıyor diye merak eden arkadaşlar


04 Aralık 2025 19:13
RTÜK kararı nedeniyle bu haberler ana akım medyada yayınlanamıyor ve ceza uyguluyorlar

Bu haberleri duyurmanın yolu

1) Örneğin Polis Mevzuat gibi sayfaların paylaşımlarını DM den siyasetçilerin, basın mensuplarının, STK başkanlarının, fenomenlerin, sanatçıların, yorumcuların vs. kişisel sosyal medya hesaplarına yönlendirmek

2) Polis intiharları ve Polislerin sorunlarıyla ilgili bir yazıyı E MAİL olarak atmak


Yorgunfil
Aday Memur
04 Aralık 2025 23:50
.
