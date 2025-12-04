Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Asil / aday memurluk


04 Aralık 2025 19:24
Asil / aday memurluk

Herkese merhabalar aslında sorması bile gereksiz ama sormuş bulundum ben 6,5 yıl sözleşmeli jandarma astsubaylık yapıp istifa ettim 01.12.2025 itibariylede belediyeye 657 sayılı dmk 92 maddesine istinaden yeniden (açıktan ) atamam yapıldı bilgisayar işletmeni ünvanıyla işe başladım lakin kurumdaki bazı arkadaşlar aday memur olduğumu iddia ediyor ve yıllık izinden ilk yıl yararlanamayacağımı beyan ediyorlar o zamanda benim 6,5 yıl çöpe gitmiş oluyor arkadaşların mantığına göre :) bu işi net bilen kallavi bir yorum yapabilir mi rica etsem

