Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmelilerin kadroya geçmesi?


04 Aralık 2025 20:27
Sözleşmelilerin kadroya geçmesi?

Merhaba arkadaşlar, sözleşmeli personeller için 2026 yılında sizce cumhurbaşkanlığı kararı ile sözleşmeli personelleri kadroya alım olur mu? İhtimal var mı?

Çok Yazılan Konular

Enggelli Raporu 4b yer değişikliğiKadro Hakkinda..Kadroya Geçişte Askerlik SüresiSözleşmeli Personel Enflasyon farkı alır mıSözleşmeli bilişim personeli kadroya geçebilir mi?496 Kişilik OGM Personel Alımı (Temizlik, Servis, Evrak ve Bakım İşleri)promosyon iadesi

Sözlük

overtoun bridge 1 ulufe 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 1 Papua Yeni Gine 1 sürdürülebilirlik 2 limonun kilosunun 8 lira olması 2 Yılbaşı çam ağacı 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Gram Altın 10.000-TL 1 sosyal medyada müzik paylaşımı 1

Son Haberler

Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlarGüngören'de bir binanın bodrum katında patlama: 2 yaralıBüyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık görüntüleri ortaya çıktıTabancasını temizlerken kazayla kendini vuran genç öldüİmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım