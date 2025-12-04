kpss hemşirelik

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
lise mezunu hemşireyim üniversitede kimya okudum. kpss de ortaöğretime girip atanabilir miyim arkadaşlar ?


04 Aralık 2025 21:50

En son mezuniyet ne ise o kapsamda bir KPSS'ye girilebilir. Ön lisans mezunu bir lise kpss'ye giremez. Lisans kpss mezunu bir ön lisans veya lise kpss'ye giremez.


04 Aralık 2025 21:57

*biri

