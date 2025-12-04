Ticaret Bakanlığı alım hk.

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Merhaba, Ticaret bakanlığının açtığı alımda ?Memur? pozisyonuna başvuru yapmayı düşünüyorum. Atanamam durumunda merkezi alımda tercih verme hakkım yok oluyor mu? Kadrolu pozisyon olduğu için kafam basmadı tam olarak. Teşekkür ederim cevaplarınız için


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
04 Aralık 2025 23:11

Açıktan alımlarda kullanılan kpss puanı merkezi alımda da başka bir açıktan alımda da kullanılabilir. Kadrolu alım olduğu için, atamanız yapılıp işe başladınız diyelim, merkezi atamadaki kadrolu pozisyonlara başvuramazsınız, sadece sözleşmeli pozisyonlara başvurabilirsiniz. Aynı şekilde açıktan alımlarda da yine kadrolu pozisyonlara başvuramayıp sadece sözleşmeli poziyonlara başvurabilirsiniz. Uzman yard. Müfettiş yard. gibi kariyer alımlara her türlü başvurabilirsiniz.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
04 Aralık 2025 23:24

Kadrolu bir memur merkezi alımda veya açıktan alımda tercih verip başka bir kadrolu pozisyona başvurup yerleşse bile ataması yapılmaz.

