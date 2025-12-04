Gündem \ Hayata Dair
Abim için yardiminiza ihtiyacim var


04 Aralık 2025 23:08
Abim için yardiminiza ihtiyacim var

MERHABA. 25 YILDIR ÇALIŞTIĞI TEKSTİL FİRMASI BATAN BİR ABİM VAR 3 ÇOCUK SAHİBİ. İŞSİZLİK BUNALIMINI DİBİNE KADAR YAŞIYOR. ONA İS BULMA KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ ??? EVLİ 3 ÇOCUK BABASI 48 YAŞINBDA VE TEKSTİL ALANINDA DENEYİMLİ VE KEFİL OLUNACAK DERECEDE DÜRÜSTTÜR KENDİSİ. YARDIM EDİN LÜTFEN!

