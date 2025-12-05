Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmiş


05 Aralık 2025 00:14
Değişmiş,Resmi Gazeteye bakabilirsiniz


masterrrrr
Şef
05 Aralık 2025 00:14

Hatay sarktan cikti


Mustfa4444
Şef
05 Aralık 2025 00:15
Adıyaman da çıkmış

ser_dar57
Memur
05 Aralık 2025 00:35
hem Bati hemde şark süreleri uzamış gibi yanlismiyim

Klav.ye
Şube Müdürü
05 Aralık 2025 00:37

şark statüsünde 22 il kalmış.


gentelman_fe
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:38
Sivas Maraş Malatya Adıyaman Hatay şarktan çıkmış olarak gördüm

Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:38

Sivas geçen yıl cikti

gentelman_fe
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:44
pardon unutmuşum
esmerbey34
Aday Memur
05 Aralık 2025 01:10
ZORLA YAZDIRILAN İL SAYISI 58 Oldu puan sistemi mağduriyetine devam ...

yekdost
Aday Memur
05 Aralık 2025 01:11
05.12.2025 tarih ve 33098 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak; - Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman şark hizmetinden çıkarılmıştır. - Personelin eşinin veya çocuğunun vefat etmesi ve eş durumu sebebiyle atama hariç nüfusa kayıtlı olduğu il büyükşehir belediyesi olan personel için atama işlemlerinde nüfusa kayıtlı olduğu ile atanma işleminde %20 kota işlemi uygulanacak. - Eş görevi sebebiyle Genel İdare Hizmetlerine atanma işlemi uygulaması yayımlanan yönetmelik ile kaldırıldı. - Eşi özel sektörde çalışıp 720 gün sosyal güvenlik primi ödemesi olanlar personelin talebi ve uygun görülmesi halinde eş durumundan eşinin çalıştığı ile atanabilecek. - İl emrine atanan personelin il merkezi veya ilçelere yapılacak planlaması branş ve görev puanı dikkate alınarak yapılacak. Zorunlu haller ve hizmet gereği doğrultusunda valiliklerce değişiklik yapılabilecek.

Baho29
Aday Memur
05 Aralık 2025 01:32
eşi özel sektörde olmayıp kamuda çakılı kadro olup kütüğünün olduğu kucukşehirde olanlar icin nasil bişi olacak bu durumda olanları etkileyen bir değişiklik varmı?

Brse
Şef
05 Aralık 2025 02:37

İstifa

tcdebiraynasiz
Şef
05 Aralık 2025 02:42

Şu gönüllü şark meselesini eskisi gibi 1 tercih yapabilme hakkı olsaydı ya bu puan sisteminin ben içine edeyim

