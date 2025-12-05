ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

05.12.2025 tarih ve 33098 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak; - Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman şark hizmetinden çıkarılmıştır. - Personelin eşinin veya çocuğunun vefat etmesi ve eş durumu sebebiyle atama hariç nüfusa kayıtlı olduğu il büyükşehir belediyesi olan personel için atama işlemlerinde nüfusa kayıtlı olduğu ile atanma işleminde %20 kota işlemi uygulanacak. - Eş görevi sebebiyle Genel İdare Hizmetlerine atanma işlemi uygulaması yayımlanan yönetmelik ile kaldırıldı. - Eşi özel sektörde çalışıp 720 gün sosyal güvenlik primi ödemesi olanlar personelin talebi ve uygun görülmesi halinde eş durumundan eşinin çalıştığı ile atanabilecek. - İl emrine atanan personelin il merkezi veya ilçelere yapılacak planlaması branş ve görev puanı dikkate alınarak yapılacak. Zorunlu haller ve hizmet gereği doğrultusunda valiliklerce değişiklik yapılabilecek.

