05 Aralık 2025 00:16
Yeni atama yönetmeliği
05.12.2025 tarihli resmi gazetede yeni atama yönetmeliği yayınlandı. Maraş,Hatay,Malatya şarktan çıkmış gibi gözüküyor,gözüne değişiklik,detay bilgilendirirse faydalı olur.

Alpayderler
Memur
05 Aralık 2025 00:20
Adıyaman da çıkarılmış

secret.lifee
Genel Müdür
05 Aralık 2025 00:25

Her ay yönetmelik Değişiyor neye tabiyiz belli değil ne oldu puan sistemi şimdi


turkolog24
Daire Başkanı
05 Aralık 2025 00:31

İkinci şark devamke


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:31

Çok zekisin tebrikler... Gelecek yıl burada ol

turkolog24, 1 saat önce

İkinci şark devamke


dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:33

Hiçbir ille alakali yazı yok resmi gazetede sallamayın.ek 1 de tüm iller var


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:38

Umarım polis değilsin, buna tahammül edemem

dogukan1_esk, 1 saat önce

Hiçbir ille alakali yazı yok resmi gazetede sallamayın.ek 1 de tüm iller var


dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:41

Resmi gazeteyi açıp baktın mı lan bebe?

Pol3838, 1 saat önce

Umarım polis değilsin, buna tahammül edemem


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:43

Ulan gerizekalı o ek 1 deki bölge 1 ve 2 neyi ifade ediyor, kendini daha fazla rezil etme, şu teşkilatın haline bak ya çok yazik

dogukan1_esk, 1 saat önce

Resmi gazeteyi açıp baktın mı lan bebe?


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Aralık 2025 00:44
Adıyaman Hatay Sivas 1. bölge olmuş

dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:45

Lan mal herif ağzını bozma sikerim seni belanı.

Pol3838, 1 saat önce

Ulan gerizekalı o ek 1 deki bölge 1 ve 2 neyi ifade ediyor, kendini daha fazla rezil etme, şu teşkilatın haline bak ya çok yazik


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:46

Seviyene inmeyecem, ilk bebe diye yazan arkadaş birde ağzını bozma diyerek bunları yazmış, sizi polis yapanda suç, ahlaksız terbiyesiz herif

dogukan1_esk, 1 saat önce

Lan mal herif ağzını bozma sikerim seni belanı.


dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:47

Mesaj kutuna bak hele bir sana mesaj attim

Pol3838, 1 saat önce

Ulan gerizekalı o ek 1 deki bölge 1 ve 2 neyi ifade ediyor, kendini daha fazla rezil etme, şu teşkilatın haline bak ya çok yazik


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:48

İlkokul cocugumusun dostum sen, hadi işine bak benim gereksizlere ayıracak vaktim yok,

dogukan1_esk, 1 saat önce

Mesaj kutuna bak hele bir sana mesaj attim


dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:49

Mesajıma cevap ver de seni bulup sikeyim belanı amcik ağızlı seni

Pol3838, 1 saat önce

İlkokul cocugumusun dostum sen, hadi işine bak benim gereksizlere ayıracak vaktim yok,


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:49

Daha alcalacak misin? Yazık lan size

dogukan1_esk, 1 saat önce

Mesajıma cevap ver de seni bulup sikeyim belanı amcik ağızlı seni


Klav.ye
Şube Müdürü
05 Aralık 2025 00:50

22 tane şark ili kalmış... yakında Mehmet abimiz operasyon tamninatlarını da kaldırır...


dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:50

Kes lan zibidi

Pol3838, 1 saat önce

Daha alcalacak misin? Yazık lan size


milenyumpolice
Daire Başkanı
05 Aralık 2025 00:53
buranın anasaysafına bak kardeş haber bile yapmış memurlar net
dogukan1_esk, 1 saat önce

Hiçbir ille alakali yazı yok resmi gazetede sallamayın.ek 1 de tüm iller var


Pol3838
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:54

Bak dostum, üste yazdığın küfürlerin ekran görüntüsünü aldım, sana sosyal medyadan küfür etmemeyi öğretmezsem Allah beni kulluğundan reddetsin, eline tebligat geldiği zaman seninle orada hesaplaşacağım, şimdi kusuruma bakma seni seviyene inemem, beni başkalarıyla karıştırma her kuşun etini yenmediğini göreceksin biraz para ayır kenara

dogukan1_esk, 1 saat önce

Kes lan zibidi


dogukan1_esk
Aday Memur
05 Aralık 2025 00:54

Gördüm dostum sonradan farkettim.Mesele o değil mesele hakaret aşamasına tasinmasi

milenyumpolice, 1 saat önce
buranın anasaysafına bak kardeş haber bile yapmış memurlar net
12

