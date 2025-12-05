Dzkk menisküs yardım

iyi günler bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Normal diz ağrısından dolayı muayene olmaya gittiğimde "Medial meniskus arka boynuzda horizontal seyirli y?rt? k izlenmi?tir." tanısı koyuldu. branşım gereği full ayakta çalışıyorum. iskele iniş çıkışlarda zorlanıyorum ve anlık kitlenmelerim oluyor. uzun süre ayakta kaldığımda artıyor ağrılar vs. konu hakkında yorumlarınız nelerdir nasıl bir yol izmemeliyim. şimdiden sağolun

