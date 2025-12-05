Malatya 1.Bölge

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Aralık 2025 00:55
Merhabalar arkadaşlar Malatya da şarkını tamamlayıpta 1 . Bölgeye dönüş için tercih yapacak olan personeller terkrar Malatyayı tercih edebilecek mi yada süreç nasıl işleyecek bilgisi olan var mı


adsız_cengaver
Şef
05 Aralık 2025 01:06
tercih yapar puanın yeterse kalırsın.belki bu seferlik buton gelir direk tercih yapmadan butonu tıklayarak direk devam edersin

Klav.ye
Şube Müdürü
05 Aralık 2025 01:08

geçen yıl çalıştıgı il şark iken 1. bölge statüsüne geçen iller bulundukları illeride tercihe yazdılar. Osmaniyede çalışan arkadaşlar yazdı. puanı yetenler Osmanıye ye tekrar atandı.


Klav.ye
Şube Müdürü
05 Aralık 2025 01:09

kiliste çalışanlar da aynı şekilde kilisi tercihlerine yazdılar.. puanı yetenler kilis e tekrar atandı.


Arkisrt
Aday Memur
05 Aralık 2025 01:20

Umarım puan esastır.

