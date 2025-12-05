Bütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
05 Aralık 2025 01:15
2018 yılında sıradan ozel sektör calisani gibi firmalar aracılığıyla kamu kurumlarında calisanlara sınavsız, puansiz, bedavadan, adeta devlet kadrolari peskes cekilircesine surekli isci kadrosu verilmesiyle kamudaki is huzuru bozuldu.

Selam sabahla, torpille taşeron firma aracılığıyla ise girenler bir anda ülkenin gelmiş geçmiş en mukemmel kadrosu olan surekli isci kadrosunu aldılar. Zamanla ekleri kökleri getirildi. Her sene devletin aslında personeli olan 657 memurdan fazla zam oranları, önemli kazanımlara ulaştılar.

Haliyle universite okuyup kpss ile atanan memurlar bu kesimin altında kalmamak icin surekli isyan edip bir parça olsun ilerlemeye çalıştılar ama sonuç nafile. Böylece zaman içinde normal memur 50 52 bin bandında kalırken ust duzey kariyer memurları vesaire 80 90 bin bandında kaldı. Fakat temizlik, guvenlik, destek personeli gibi sürekli işçi kadroları 2025 yılı aylik ortalama 72 bin tl maas alinca ne düz memur mutlu olabiliyor ne ust düzey kariyer memuru. Bugun o 2018de kadro verilmeseydi asgari ücret 22 bin civarlarindayken düz memur 52 bine tamah eder, ust düzey kariyer memuru da özel sektörün zorlayıcı şartları yerine 80 90 binlik maaşına tamam ederdi. Çünkü kamuda ucret dengesi bu diyebilirdi.

Simdi vasıfsız ilkokul mezunu torpille Selam sabahla ise giren adama 72 bin tl maas verirsen elbette kamudaki tüm çalışanlar cok ciddi biçimde huzursuz olur.

Unutmayın her sey birilerine bedavadan avantadan kadro verilmesiyle başladı. Bugünün kavgası bu düzenin nasıl alt üst edildigi olmalıdır.

