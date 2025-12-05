Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

05 Aralık 2025 06:38
Eş özel sektör ataması için 720 gün şartı

Arkadaşlar, bu yeni yönetmelik değişikliği ile maalesef 360 günlük süre 720 güne çıkarıldı. Kendi adıma söyleyeyim, 330 gün ile atama dilekçesi hazırlarken şu an yıkıldım. Aileden ayrı bir yıl daha geçirmem gerekecek. Ne yapabilirim lütfen bir akıl verin..mahvoldum resmen

