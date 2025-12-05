Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

30 Bin TL seyyanen zam İptal edildi.


05 Aralık 2025 08:39
30 Bin TL seyyanen zam İptal edildi.
Olması gerek oldu tartışmalı memur zammı hesaba yatmadan iptal edildi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekildi.

sefmemur06
Aday Memur
05 Aralık 2025 08:42

Meclis görüşmeleri başlamadan nasıl iptal ediliyor acaba?


ediz1083
Aday Memur
05 Aralık 2025 08:44
NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber... Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti... Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu... Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı... Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti.."
sefmemur06, 58 dk. önce

Meclis görüşmeleri başlamadan nasıl iptal ediliyor acaba?


sefmemur06
Aday Memur
05 Aralık 2025 08:45

Vergi paketinde zaten yok ki bu önerge? Bütçe kanun teklifinde var. Dün yasalaşan kanun farklı.

ediz1083, 56 dk. önce
NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber... Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti... Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu... Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı... Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti.."

pekgozenes
Aday Memur
05 Aralık 2025 08:58

Her memur zammı zamanı bu olayı öne çıkarıp iptal ediyolar. 3 ünc


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
05 Aralık 2025 09:04

Olması gereken bütün 657 ye ek olarak oransal zam yapılmasıdır. En az yüzde 30. Ali Yalçın çıkmış hala seyyanen zam diyor. Ne emekliliğe yarıyor ne de çalışma barışına katkısı var. Seyyanen zamdan sonra her meslek grubu ekstra zam peşine düştü.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiÜst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi0.87Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKasım ayı enflasyon tahmini :)Memurlar netin 30.000 zam tutumuKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!TÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibiGih Uzmanları Maaş İyilestirmesi2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz

Sözlük

zorunlu diplomasi 1 dane parası modeli 1 ulufe 1 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1 sürdürülebilirlik 2 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Üst düzeye var,alt düzeye yok:30 bin TL seyyanen zam 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 2 asgari ücret 1

Son Haberler

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandıEski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecekAfyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralıÜst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, yaralılar var

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım