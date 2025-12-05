Proje okuluna norm dışı Yargı kararıyla atama

Çalıştığım proje okulunda 3 norm var ve 1 arkadaşımız bu yıl 4 yıl değerlendirmesine girecek. Bir kaç gün önce farklı bir okuldan daha önce bizde çalışmayan 63 yaşında bol puanlı bir öğretmen yargı kararı denerek atandı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda norm fazlası kim olur ve ne zaman olur? Malum Nisan 2026 ta değerlendirme süreci olacak ve bu gelen arkadaş norma dahil edilmiş olacak.

Çalıştığım proje okulunda 3 norm var ve 1 arkadaşımız bu yıl 4 yıl değerlendirmesine girecek. Bir kaç gün önce farklı bir okuldan daha önce bizde çalışmayan 63 yaşında bol puanlı bir öğretmen yargı kararı denerek atandı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda norm fazlası kim olur ve ne zaman olur? Malum Nisan 2026 ta değerlendirme süreci olacak ve bu gelen arkadaş norma dahil edilmiş olacak.